Чоловіки одружуються з жінками з інвалідністю, що дає їм право виїхати за кордон

Львівські прикордонники викрили у пунктах пропуску «Шегині» та «Львів» два псевдоподружжя. Обидва чоловіки родом з Черкащини одружилися з жінками з інвалідністю, щоб легально виїхати за кордон. Один з них для того спеціально розлучився з дружиною. На момент їхнього викриття обидві дружини були поруч з ухилянтом.

Аферу прикордонники виявили під час перевірки документів. За поширеною практикою у воєнний час, за допомогою фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю чоловіки намагалися виїхати за кордон.

42-річний черкасець спеціально розлучився зі своєю справжньою дружиною і одружився з жінкою, яка має інвалідність. Щоб переконати прикордонників у правдивості своїх почуттів псевдоподружжя проявило неабияку акторську майстерність.

«Шлюб уклали наприкінці червня. До останнього пара трималась за руки та вдавала закоханих. Цікаво, що в цей самий час справжня дружина чоловіка прямувала на виїзд з України через пункт пропуску “Шегині”. Коли ж дізналась, що плани чоловіка викрили, повернулась та приїхала до нього», – розповіли у ДПСУ.

Ще один чоловік з Черкащини віком 28 років одружився на 10 років молодшій за себе жінці з інвалідністю 2-ї групи, щоб виїхати за кордон через пункт пропуску «Шегині». Прикордонники з’ясували, що відразу після переправлення чоловіка його «дружина» планувала повернутись в Україну.

«Скільки “коханий” мав заплатити, дружина так і не розповіла, та запевняла, що це товариська послуга і вона абсолютно безкоштовна», – розповіли прикордонники.

Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону передали документи до Нацполіції. Ці дії класифікуються як незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 ККУ).