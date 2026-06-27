Підозрюваному (справа) загрожує до двох років тюрми за висловлювання під час стріму

Польська поліція затримала 36-річного українця, якого підозрюють у погрозах президенту Польщі Каролю Навроцькому, повідомило 27 червня RMF24. Причиною для затримання стала розмова з польським стрімером, під час якої українець заявив, що хоче мати зброю для «вбивства диктаторів» та назвав польського президента одним із них.

Відео з українцем оприлюднив 20 червня на стрімінговому порталі Kick польський блогер Grendy. Під час онлайн-трансляції він спілкувався з випадковими користувачами. Серед них був чоловік, який назвався українським громадянином.

Під час розмови зі стрімером чоловік заявив, що хоче «отримати трильйони доларів», щоб створити зброю для вбивства диктаторів.

«Я б зробив зброю, яка зробила б демократію у цілому світі. Скинула Путіна, скинула Сі Цзіньпіня, звалила владу в Ірані, зробила б демократію у цілому світі. Зброя, щоби вбити диктатора», – сказав чоловік.

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На запитання стрімера, у якому порядку українець застосував зброю проти диктаторів, той відповів, що першим був би Сі Цзіньпін, другою – влада Ірану, третім – російський диктатор Владімір Путін. Четвертим чоловік назвав президента Польщі пароля Навроцького.

«Навроцький є диктатор», – заявив співрозмовник стрімера.

Відео поширили польські канали, на що відреагували правоохоронці. У суботу, 27 червня, чоловіка затримали у Зеленій Гурі. Затриманий виявився 36-річним громадянином України, передає Gazeta.pl із посиланням на поліцію.

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27 червня чоловік постане перед прокуратурою. Йому висунуть звинувачення у порушенні статті 226 Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає публічну образу або приниження польського конституційного органу. Це правопорушення карається штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до двох років.