Затриманий поляк та потерпіла українка

У Ґданську затримали громадянина Польщі, який погрожував та словесно ображав касирку в магазині через її українське походження. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський в іксі 26 червня.

«Нульова терпимість до агресії! Одного з так званих уболівальників “Трісіті”, який погрожував касирці та ображав її, про що активно говорили протягом останніх годин, затримала поліція Польщі та Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю», – написав посадовець.

У Центральному бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі розповіли, що виявили в одній зі соцмереж матеріали, що містили мову ненависті на ґрунті національної приналежності.

Потерпіла українка, яка веде акаунт у Threads під ніком pashinina_stassia, 25 червня написала, що вперше за п'ять років життя в Польщі зіткнулася з проявами ксенофобії. За її словами, нещодавно вона влаштувалася касиркою до магазину мережі Żabka у Ґданську, де вже в перший день стажування зазнала образ від літнього покупця через своє українське походження.

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«У перший день мого стажування прийшов чоловік, який хотів купити лото. Оскільки я ще не вміла і не знала, як це правильно робити, я попросила його трохи почекати, поки прийде мій колега. Це зайняло буквально 15 секунд. За ці 15 секунд я встигла почути в свою адресу дуже багато бруду,що я некомпетентна, тупа, «шм**а», яка повинна виїхати в Україну пасти курей. Я була настільки в шоці, що не змогла стримати сліз», – розповіла дівчина.

За її словами, наступного дня після інциденту той самий чоловік знову прийшов в магазин і поводився «агресивно та неадекватно». Він також кинув в неї кошик для продуктів.

Під час розслідування правоохоронці встановили особу потерпілої та зв’язались з нею. Дівчина також подала заяву до поліції про злочин.

Невдовзі підозрюваного затримали. За даними слідства, ним виявився громадянин Польщі та псевдовболівальник одного з футбольних клубів Трісіті (Tricity).

Policjanci CBZC na jednym z portali społecznościowych ujawnili materiał przedstawiający mowę nienawiści na tle narodowościowym.



W toku przeprowadzonych czynności ustalili pokrzywdzoną – obywatelkę Ukrainy, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.



W wyniku… pic.twitter.com/aUeBKNlrYd — Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (@PolicjaCBZC) June 26, 2026

Наразі тривають процесуальні дії щодо затриманого. Йому планують висунути обвинувачення у злочинах, скоєних на ґрунті національної ненависті.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що польська поліція розслідує напад на українця, якого битою побив 46-річний п’яний поляк. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.