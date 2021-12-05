Російське судно «Руслана» ледь не сіло на мілину на березі острова Собешево.

Польські прикордонники заявили про затримання російського судна «Руслана», яке плило просто до пляжу острова Собешево (Гданський район). Про це пише Polsat News.

Російське судно «Руслана», власником та оператором якого є ТОВ «Трансфлот» із Санкт-Петербурга, о 4:00 ранку 4 грудня ледь не сіло на мілину на березі острова Собешево. Повідомляється, судно йшло з Клайпеди (Литва) до гданського Північного порту, але відхилилося від курсу та прямувало у бік пляжу.

Судно рухалось зі швидкістю близько 11 вузлів (близько 20 км/год) та не відповідало на радіозапити польської берегової служби. Врешті, російське судно зробило крутий поворот перед тим, як зійти на мілину за приблизно кілометр від пляжу та відправилося на якірну стоянку порту Гданська.

Речниця Морського управління Магдалена Кержковська розповіла, що про підозрілі маневри привернули увагу прикордонників. Відтак службовці прикордонної служби піднялися на борт російського судна. Вони виявили, що екіпаж був п'яним: зокрема, у капітана було майже проміле алкоголю, у двох офіцерів – близько 1,5 проміле.

Наразі судно затримано на якірній стоянці порту Гданська. На його борту перебувають інспектор Морського управління у Ґдині у супроводі офіцерів Кашубського дивізіону прикордонної служби.