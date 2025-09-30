Невідомі вкради речі померлого воїна Костянтина Юзвюка

На майдані Незалежності в Рівному невідомі поцупили речі, які лежали біля банера з портретом воїна Костянтина Юзвюка. Про це повідомила 29 вересня мати захисника й зазначила, що якщо вкрадене повернуть упродовж доби, вона забере заяву з поліції. Проте зловмисники ніяк не відреагували, їх наразі розшукують.

У понеділок, 29 вересня, рівнянка Ольга Юзвюк повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, що невідомі вкрали речі її померлого сина, що лежали біля банера з його портретом. Зі слів 48-річної жінки, зникли чотири шеврони, дві мʼякі іграшки та два іменні постери.

«Я даю добу на те, щоб той, хто взяв – повернув назад. Заява до поліції написана. Від вас залежить, чи заберу я її, чи ні. Бо моральних збитків я запрошу дуже багато», – зазначила Ольга Юзвюк.

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька розповіла ZAXID.NET, що станом на 30 вересня зловмисників не встановили. Відомості за фактом крадіжки внесли до журналу обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.

«Оперативники із залученням працівників кримінального аналізу встановлюють людей, причетних до зневажливого вчинку», – додала Марія Юстицька.

Додамо, що рівнянин Костянтин Юзвюк ще у 13 років долучався до Революції Гідності, а згодом став волонтером. У 2023 році він пішов добровольцем на фронт і 16 липня отримав поранення на Запорізькому напрямку. Через два дні, 18 липня, захисник помер у лікарні.