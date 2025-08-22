У селі Ільпінь Здолбунівської громади невідомі зривали прапори з могил військових

На одному з кладовищ Здолбунівської громади на Рівненщині невідомі зривали прапори з могил військовослужбовців. Інциденти тривали кілька днів поспіль, після чого на території організували чергування поліції. Акти вандалізму припинилися. Про це повідомила 21 серпня пресслужба комунального підприємства «Здолбунівське».

Так, на кладовищі села Ільпінь (мікрорайон Цементників) Здолбунівського району тиждень тому упродовж кількох днів невідомі зривали прапори з могил загиблих військових. Прибиральниця кладовища Людмила Шпапрук припустила, що до злочину можуть бути причетні діти.

«Прошу батьків, зверніть увагу, дуже багато дітей приходять ввечері на кладовище. Що вони тут роблять – я не знаю. Вони не звертають уваги на зауваження ні від мене, ні від людей, які їх питають, що ви тут робите. Але прапори були здерті, і це багато людей бачило, просто скинуті», – зазначила Людмила Шпапрук.

За інформацією у дописі, Людмила Шпарук обходила територію щовечора, але виявити порушників їй не вдалося. Після цього організували чергування екіпажів поліції, тож акти вандалізму припинилися.

«Закликаємо усіх, кому відома будь-яка інформація про ці події, повідомити правоохоронні органи. Також нагадуємо про важливість шанобливого ставлення до могил полеглих воїнів, адже це – святе місце пам’яті й вдячності за їхню жертовність», – йдеться у публікації.

Як стало відомо з онлайн-трансляції сесії Здолбунівської міської ради, до міського голови Владислава Сухляка надійшло повідомлення від жителів села Ільпінь про факти вандалізму над могилами загиблих військових.

Зважаючи на це, посадовець попросив начальника відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції (м. Здолбунів) Олександра Панасюка звернути особливу увагу на ситуацію з цими випадками та забезпечити посилене патрулювання правоохоронців увечері.