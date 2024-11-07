Порушник одягнув на себе червону тканину з написом СРСР і ввімкнув радянський гімн

У центрі Рівного 60-річний чоловік одягнув на себе червону тканину, на якій написав СРСР, увімкнув радянський гімн і витирав ноги об український прапор. Про подію поліції повідомила 20-річна очевидиця. Порушника затримали та відправили у СІЗО.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався 6 листопада близько 13:00 на вулиці Олександра Борисенка в Рівному. Поблизу торговельного центру 60-річний чоловік витирав ноги об державну символіку України. Крім того, він одягнув на себе червону тканину з написом СРСР, а потім увімкнув радянський гімн.

Працівники карного розшуку оперативно розшукали зловмисника на одній із вулиць міста. Зʼясувалося, що він уже потрапляв у поле зору правоохоронців, зокрема за пошкодження у жовтні меморіальної дошки Степана Бандери в Рівному.

«Слідчі затримали 60-річного мешканця села Малий Олексин і помістили до ізолятора тимчасового тримання», – зазначають поліцейські.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 338 КК України (публічна наруга над Державним Прапором України). Санкція статті передбачає штраф або до трьох років позбавлення волі.