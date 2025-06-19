Сесія Рівненської міської ради відбулася у четвер, 19 червня

У Рівному повернули премії посадовцям і працівникам апарату міської ради. Загалом йдеться про зарплати 600 працівників. Відповідне рішення підтримали 29 депутатів під час сесії міськради у четвер, 19 червня.

Розмір премії визначатимуть на підставі розпорядження виконувача обов’язків міського голови Віктора Шакирзяна. Загалом йдеться про місячні премії до зарплати, за виконану роботу та до ювілею. Рішення набуває чинності з 1 липня 2025 року.

За інформацією видання «Рівне вечірнє», рішення стосується преміювання 600 працівників міськради. Депутат Святослав Клічук пропонував обмежити максимальний розмір премії, яку міський голова може призначати чиновникам. Однак депутати не прийняли таку ініціативу.



Додамо, що у 2022 році призначення премій скасував попередній міський голова Олександр Третяк. Це трапилося після скандалу, коли стало відомо, що на початку війни той виписував премії собі та заступникам у розмірі від 150 до 300% від посадового окладу. Відтак, протягом трьох років працівники міськради отримували зарплату у розмірі посадового окладу і 10% надбавки.