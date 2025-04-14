Ярмолинецький районний суд виніс вирок голові Кадиївської сільради Анатолію Ковалю за зловживання службовим становищем. Обвинувачений двічі підписав документи про власне преміювання, завдяки чому незаконно отримав майже 70 тис. грн. За це посадовця відсторонили від посади й призначили покарання у вигляді трьох років тюрми.

Як йдеться у вироку від 9 квітня, Анатолій Коваль був головою Кадиївської сільської ради із грудня 1996 року по грудень 2020-го. У 2019 році посадовець підписав документ про власне преміювання, в якому розрахунок провели не з розміру посадового окладу, а з розміру середнього заробітку. Так обвинувачений отримав на 19 910 грн більше від необхідної суми.

Крім того, у січні 2020 року посадовець ініціював голосування депутатів сільської ради про надання йому матеріальної допомоги. На пленарному засіданні були присутні лише шестеро депутатів із 12, які, всупереч законодавству, ухвалили рішення про перерахунок Анатолію Ковалю 60 тис. грн премії. Із урахуванням податків, голова сільрада незаконно отримав 50 тис. грн.

Суддя Андрій Соловйов визнав Анатолія Коваля винним ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) й призначив три роки увʼязнення з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування на два роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.