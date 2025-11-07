Увечері 6 листопада на вулиці Романа Шухевича в Рівному патрульні зупинили Volkswagen Golf, водій якого сів за кермо попри заборону суду. Чоловік порушив правила дорожнього руху, вʼїхав у службовий автомобіль інспекторів і мав при собі пристрій для вживання наркотиків. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції області.

За інформацією патрульних, після зупинки водій Volkswagen не поставив автомобіль на стоянкове гальмо, через що той відкотився назад і в’їхав у службовий транспорт ТОРівців.

Під час спілкування з 38-річним порушником поліцейські помітили, що він помітно нервує. У наплічній сумці чоловіка виявили телескопічну палицю, ніж та пристрої для куріння наркотиків із нашаруванням речовини, схожої на заборонену.

Інспектори також зауважили в чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити медичний огляд він відмовився. Перевірка показала, що водій позбавлений права керування, двічі упродовж року вже притягувався до відповідальності за аналогічні порушення і взагалі ніколи не отримував посвідчення водія.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, які відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту). Окрім цього, на порушника склали кілька адміністративних матеріалів:

за ч. 3 ст. 130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння особою, яка вже двічі за рік притягувалась за аналогічне порушення);

за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП);

за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування без страхового поліса).

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.