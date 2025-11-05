Жінка проігнорувала заборону суду на 10 років сідати за кермо

У Старокостянтинові затримали 21-річну місцеву жительку, яка керувала автомобілем попри заборону суду. Жінку неодноразово зупиняли за порушення ПДР, зокрема, й напідпитку. Про це повідомила 5 листопада Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, упродовж останніх років на порушницю склали близько 20 адмінпротоколів за їзду без водійського посвідчення та у стані сп’яніння. Згідно з рішенням суду, жінку позбавили права керувати транспортними засобами на десять років.

«У травні цього року жінку вже притягували до кримінальної відповідальності за аналогічне порушення, але вона продовжила керувати автомобілем», – зазначають правоохоронці.

Так, у жовтні поліцейські знову зупинили легковик, за кермом якого перебувала 21-річна мешканка Старокостянтинова.

Порушницю затримали та взяли під варту. Їй інкримінують невиконання судового рішення, вчинене повторно (ч. 3 ст. 382 КК України). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.