Коли рішення суду набере законної сили, Тарасу Полієнку загрожуватиме звільнення

Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави майно родини заступника начальника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка. Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та «Радіо Свобода».

Як йдеться, 19 листопада колегія суддів частково задовольнила цивільний позов САП та визнала необґрунтованими активами два паркомісця і двоповерхову квартиру, загальною площею понад 220 м2 у київському житловому комплексі «Зарічний», які оформлені на тещу-пенсіонерку Полієнка.

«У дохід держави стягнуто два машиномісця, вартість цієї квартири, яка була відчужена до пред’явлення позову, а саме 3 672 929 грн, а також доходи, отримані від її продажу, – 4 972 751 грн», – повідомили в антикорупційній прокуратурі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

У телефонній розмові зі журналістами «Схем »Полієнко відмовився коментувати судове рішення, а на питання про те, чи планує його оскаржувати, відповів: «Подивимось, дякую».

Прокурор САП Олег Макар пояснив, що коли рішення набере законної сили, після його можливого перегляду Апеляційною палатою ВАКС, Тарас Полієнко підлягатиме звільненню. Це передбачено нормами Цивільного процесуального кодексу та Законом України «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, у вересні 2024 року «Схеми» (проєкт «Радіо Свободи») повідомили, що заступник начальника ГУ Нацполіції Києва Тарас Полієнко живе в пентхаусі тещі Валентини Ткаченко, яка офіційно за життя заробила всього 100 грн.

У розмові зі журналістами Полієнко розповів, що йому невідомі «обставини придбання» квартири. Дружина поліцейського пояснила, що її матір заробляла вирощуванням квітів, і, крім того, в родини «була «Волга», яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в Києві».

Експертиза НАЗК встановила, що законних доходів та видатків поліцейського і його родичів не вистачило б на придбання квартири й двох паркомісць. Також, ймовірно, теща Полієнка стала власницею цих активів саме за дорученням посадовця, адже ними користувались сам Тарас Полієнко і його сім’я.