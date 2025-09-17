ВАКС задовольнив позов САП та конфіскував гроші в прокурорки Ольги Янішевської

Вищий антикорупційний суд постановив стягнути в дохід держави 1,64 млн грн прокурорки Офісу генпрокурора, яка вказала у своїй декларації, що гроші нібито подарувала їй мати. Суд визнав цей актив необґрунтованим, повідомили у середу, 17 вересня, у пресслужбах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК провело моніторинг способу життя прокурорки та виявило, що вона начебто отримала у подарунок від матері приблизно 1,95 млн грн, які призначалися для купівлі квартири.

«Проте, проаналізувавши доходи й видатки матері прокурорки, Національне агентство прийшло до висновку, що частину зазначених активів, а саме 1,64 млн грн, неможливо було набути коштом законних доходів», – повідомили у пресслужбі НАЗК.

Прокурор САП звернувся до суду, вимагаючи визнати активи прокурорки необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави. ВАКС задовольнив клопотання САП та постановив конфіскувати гроші. Рішення суду можна буде оскаржити протягом 30 днів з дня складення його тексту.

Зазначимо, щоб НАЗК та САП не уточнюють імені прокурорки, «Українська правда» та «Слово і Діло» повідомили, що йдеться про посадовицю Ольгу Янішевську.