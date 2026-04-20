Будівля поліції у російському Пʼятиґорську, де затримали німкеню

У Росії представники ФСБ затримали німкеню, яку підозрюють у підготовці теракту нібито на замовлення українських спецслужб. Про це повідомила у понеділок, 20 квітня, німецька телевізійна служба Tagesschau.

За версією російських спецслужбовців, 57-річна громадянка Німеччини планувала скоїти теракт біля будівлі правоохоронного органу. Її затримали біля відділку поліції у місті Пʼятиґорськ у Ставропольському краї Росії. В рюкзаку в жінки була вибухівка.

Російські спецслужби звинуватили жінку у роботі на українські спецслужби. Крім того, за даними ФСБ, на території Росії затримали спільника німкені. Ним виявився чоловік з Центральної Азії, який нібито мав дистанційно підірвати бомбу, «щоб убити якомога більше офіцерів».

ФСБ заявила, що затримані зізналися у злочині та розповіли, що вибухівку взяли зі схованок, які нібито обладнали для них українські спецслужби. Втім, жодних доказів причетності спецслужб України до спроби теракту в Росії наразі немає.

Tagesschau додало, що звинувачення російської ФСБ не вдалося перевірити незалежно. Німецька влада затримання своєї громадянки наразі не коментувала.