Житель Енергодара Олександр Марков у російському полоні

В Росії у полоні помер 74-річний житель тимчасово окупованого міста Енергодар Запорізької області Олександр Марков. Окупаційний суд ув’язнив чоловіка нібито за переказ грошей українським спецслужбам. Про це у понеділок, 21 липня, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Як розповів Дмитро Орлов, росіяни затримали чоловіка 8 травня 2024 року. Пізніше стало відомо, що у лютому 2025 року Маркова за рішенням окупаційного псевдосуду ув’язнили на 14 років за нібито державну зраду.

За версією окупаційних силовиків, Олександр Марков протягом 2023-2024 років нібито переказав понад 15 тис. грн на банківські рахунки, які використовують українські спецслужби.

За даними Дмитра Орлова, Марков помер 26 червня 2025 року під час етапування до російського міста Усть-Лабінськ Краснодарського краю.

Померлий у російському полоні Олександр Марков

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року стало відомо, що у російському полоні померла українська журналістка Вікторія Рощина. Наприкінці лютого 2025 року Україна повернула тіло Рощиної з Росії. На тілі журналістки виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи. Пізніше стало відомо, що росіяни повернули тіло без деяких органів. Зокрема, були відсутні, зокрема, головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї. Це може свідчити про те, що жінка померла через удушення.