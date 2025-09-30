Шахрайка переводила кошти на свйй банківський рахунок

Шептицький міський суд Львівської області присудив один рік іспитового строку за шахрайство прибиральниці приватного дитячого садка «Домісоль» Анастасії Шуцькій.

За матеріалами справи, 1 листопада 2024 року Анастасія Щуцька допомагала подрузі Наталії Тимосевич відновити пароль до мобільного додатку «Приват24». Тимосевич дала Шуцький телефон, оскільки встановлена у ньому SIM-картка була контактним номером для банку. Шахрайка викрала картку в Тимосевич та перевела на свій рахунок 69050 грн. В цей жe день, маючи доступ до телефона та даних картки, використовуючи додаток «Дія», Анастасія Шуцька уклала ще кредитний договір у «ПУМБ Online» на 20 тис. грн і перевела на свій рахунок 19 тис. грн.

13 листопада 2024 року шахрайка знову прийшла до Наталії Тимосевич, взяла телефон та увійшла в Монобанк, уклавши кредитний договір на 5 тис. грн, знову верифікувавшись через «Дію». А 15 листопада, перебуваючи в гостях у потерпілої, перевела з її картки на свій рахунок 4992 грн. У вироку йдеться, що прибиральниця ошукала подругу приблизно на 90 тис. грн.

У суді Анастасія Шуцька пояснила, що була в скрутному фінансовому становищі. Вдома у Тимосевич, взяла мобільний телефон, пояснивши, що їй необхідно щось переглянути. Оскільки Шуцька раніше створювала паролі для доступу до банківських застосунків потерпілої, то знала всі необхідні дані.

У свою чергу Наталія Тимосевич сказала, що обвинувачена є її подругою, яка часто приходила в гості та допомагала користуватися телефоном. Тимосевич заявила, що Шуцька повернула їй всі гроші, тому просить не карати її суворо.

Суддя Марта Мельникович присудила Анастасії Шуцькій пʼять років позбавлення волі, та спростила вирок до 1 року іспитового строку. Вирок можна оскаржити в апеляції.