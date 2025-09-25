Залізничний районний суд Львова присудив один рік іспитового терміну доцентці кафедри біохімії та гігієни Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Христині Шавель, за крадіжку банківської картки. Відповідний вирок винесли 22 вересня.

За матеріалами справи, 7 березня Христина Шавель на вулиці Городоцькій викрала банківську картку в Анатолія Осадчука. Яким чином відбулася крадіжка у вироку не зазначається, проте вказується, що доцентка чотири дні розраховувалася безконтактною системою Рау Pass. За перший день Шавель відвідала 17 різних локацій та витратила 7495 грн. За другий день доцентка обійшла 25 точок та витратила 10234 грн. За третій день побувала у 25 магазинах та розрахувалася на 9609 грн. І за останній четвертий день відвідала 17 локацій та витратила 4720 грн. Загалом із 7 до 10 вересня львівʼянка розрахувалася вкраденою карткою на 32 тис. грн у закладах харчування, аптеках, магазинах з одягом, побутовою продукцією та в супермаркетах.

У судовому засіданні Шавель повністю визнала свою провину та зазначила, що вже відшкодувала всю суму Анатолію Осадчуку.

У свою чергу суддя Юрій Бориславський присудив жінці 5 років позбавлення волі, та спростив покарання на користь одного року умовного терміну. Вирок можна оскаржити в апеляції.