Чоловік знущався з книги, поки інший протестувальник викрикував гасла

У швецькому Стокгольмі, біля центральної мечеті міста, один із протестувальників проти ісламу порвав та спалив Коран у перший день мусульманського свята Курбан-Байрам. Крім того, чоловік поклав між сторінок книги бекон, повідомило у середу, 28 червня, Reuters.

Протестувальник у жорсткій формі показав зневагу до Корану, протерши об нього ноги, порвавши та поклавши в нього бекон, оскільки мусульмани не їдять свинину. Інший із протестувальників говорив у мікрофон, виступаючи проти ісламу. Пізніше поліція звинуватила чоловіка в агітації проти етнічної чи національної групи.

«Серія демонстрацій у Швеції проти ісламу та за права курдів образила Туреччину, підтримку якої країна потребує для вступу до НАТО. Швеція прагнула членства в НАТО після вторгнення Росії в Україну, з минулого року. Але член Альянсу Туреччина гальмувала процес, звинувачуючи Швецію у переховуванні людей, яких вона вважає терористами, і вимагаючи їх екстрадиції», – повідомило видання.

Деякі з присутніх кричали арабською мовою «Бог великий» на знак протесту проти підпалу, а одного чоловіка затримала поліція після того, як він спробував кинути камінь. Попри намагання поліції заборонити демонстрації проти ісламу, суд постановив, що це обмежує свободу слова, тому дозволив протести.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан засудив цей вчинок та заявив, що Швеції неприйнятно дозволяти антиісламські протести нібито для свободи висловлювання. У США інцидент прокоментували нейтрально, зазначивши, що те, що може бути законним, не обов'язково є прийнятним. Водночас у Штатах закликали Туреччину та Угорщину, які блокують вступ Швеції до НАТО, невідкладно ратифікувати протокол.

Нагадаємо, у січні 2023 року лідер швецької ультраправої партії спалив Коран біля турецького посольства у Стокгольмі, попередньо отримавши на це дозвіл. Після цього Туреччина скасувала візит глави міноборони Швеції, назвавши його безглуздим. Після того президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки щодо вступу до НАТО.