У канадському місті Лондон у провінції Онтаріо чоловік автівкою скоїв наїзд на мусульманську родину, внаслідок чого загинули четверо людей, одна дитина зазнала значних травм, повідомляє The New York Times.

«Є докази того, що це був спланований, навмисний акт і що сім'я стала об’єктом нападу через мусульманську віру», — сказав старший інспектор поліцейського управління Лондона Пол Уейт.

Підозрюваного ідентифікували як 20-річного Натаніеля Велтамана. Він утік з місця злочину, але поліції вдалося його затримати.

Чоловіка взяли під варту і звинуватили у чотирьох епізодах вбивства за обтяжувальних обставин та одному замаху на вбивство. Поліція заявила, що консультується з генеральним прокурором та Королівською канадською поліцією щодо можливих звинувачень у тероризмі.

Як зазначається, внаслідок інциденту загинув 46-річний чоловік, його 44-річна дружина, 15-річна дочка і 74-річна мати одного з подружжя. Дев'ятирічний син був доставлений в лікарню з серйозними пораненнями, що не загрожують життю.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у Twitter, що він нажаханий подією та наголосив, що «ісламофобії немає місця в жодній з наших громад».

I’m horrified by the news from London, Ontario. To the loved ones of those who were terrorized by yesterday’s act of hatred, we are here for you. We are also here for the child who remains in hospital - our hearts go out to you, and you will be in our thoughts as you recover.