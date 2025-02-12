У Силах оборони пріоритет надали комплектуванню та підготовці наявних частин

У Силах оборони України зосередилися на доукомплектуванні існуючих бригад, тому формування нових припинили. Про це у вівторок, 11 лютого, повідомив заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса в інтерв’ю «Ми – Україна».

За словами полковника, нещодавно на засіданні Ставки верховного головнокомандувача ухвалили рішення перенаправити мобілізаційні ресурси на забезпечення наявних бойових бригад Сил оборони.

«Основні зусилля зараз будуть зосереджені на доукомплектуванні тих бригад, що вже є, ті, що вже працюють на передньому краї. Окрім того, ті бригади, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії, буде тривати їхня підготовка, знову ж таки, і з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази», – зазначив він.

«Мілітарний» пише, що з 2022 року під час бойових дій кількості наявних військових з’єднань в Україні не вистачало. Тому додаткові бойові бригади формували у декілька хвиль. Однак згодом обсяги мобілізації перестали задовольняти одночасно і потреби доукомплектування існуючих військових частин, і формування нових. Про цю проблему неодноразово повідомляли самі військові. Через це пріоритет надали комплектуванню та підготовці наявних частин.

Журналіст Юрій Бутусов наголошував, що рішення про зупинку формувань нових бригад ухвалили через висвітлення критичних проблем новостворених формувань на прикладі 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Скандал у 155-й окремій механізованій бригаді «Анна Київська»

31 грудня журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування, в якому ішлося про масове дезертирство та СЗЧ військовослужбовців 155-ї ОМБр. За даними Бутусова, станом на листопад 2024 року в СЗЧ пішли понад 1700 військових. 50 з них пішли у СЗЧ під час навчань у Франції. Причиною масової втечі бійців з бригади, імовірно, став хаос через постійну зміну командування, погана підготовка недосвідчених військових й слабке забезпечення озброєнням.

Через розслідування Бутусова Державне бюро розслідувань розпочало кримінальні провадження за статтями про дезертирство та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

5 січня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити 155-ту механізовану бригаду імені Анни Київської. Того ж дня стало відомо, що президент Володимир Зеленський взяв на особистий контроль ситуацію з масовим дезертирством у бригаді.

8 січня на Рівненщині правоохоронці затримали командира однієї з рот скандальної 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, бійці якої масово дезертували та йшли у СЗЧ. За даними слідчих, командир не лише сам самовільно залишив частину, а й підбурив на це своїх підлеглих.

20 січня СБУ та ДБР затримали екскомандира 155-ї ОМБр через масове дезертирство у бригаді.