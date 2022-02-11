Унаслідок наїзду автомобіля на Львівщині загинув пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі Славське Стрийського району на дорозі Сколе – Славське у четвер увечері, 10 лютого.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, близько 19:20 водій автомобіля Opel Corsa збив пішохода, мешканця селища Славське 1982 року народження. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За кермом автомобіля був 31-річний мешканець с. Опорець.

Обставини події встановлюють. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.