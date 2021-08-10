Проект Вікторі Панченко допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему

Українську школярку, ученицю 10 класу Новокаховської школи №1, що на Херсонщині, Вікторію Панченко у США офіційно визнали генієм. Про це повідомили у Facbook-групі «Освітня асамблея».

За свій проект з очищення річок дівчина отримала грант 15 тис. доларів США на навчання в університеті Нью-Йорка та бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв.

Як повідомляється, її проект допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему.

Презентація проекту Вікторії Панченко (відео Вікторії Панченко )

Зокрема, за її методом чистити річки можна за допомогою очерету, який здатний виділяти з води речовини, які її забруднюють. Для цього Вікторія пропонує створити спеціальні плаваючі конструкції понтонного типу та розмістити їх у воді. Таке біоплато допоможе очистити річки природніми способами без механічного втручання в екосистему.