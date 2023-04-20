Росіянка отруїла схожу на себе косметологиню, щоб викрасти її особистість

У США прокуратура Квінса засудила до 21 року ув'язнення 47-річну росіянку, яка намагалась вбити свою косметологиню-українку та викрасти її особистість. Громадянка Росії Вікторія Насірова у 2016 році дала українці Ользі Цвик отруєний чизкейк, а згодом вкрала її паспорт та дозвіл на роботу.

Вирок винесли у середу, 19 квітня, в окрузі Квінс, повідомило ВВС. Росіянка, яку звинуватили в замаху на вбивство, вилаялась на суддю та присяжних у залі суду.

«Насірову посадять у в'язницю на тривалий термін за спробу вбивства з метою отримання особистої вигоди», – повідомила прокурорка Мелінда Кац.

Росіянка проведе за ґратами до 21 року. Де саме Вікторія Насірова відбуватиме покарання, не уточнюється.

Нагадаємо, ще 2016 року Насірова намагалась вбити свою косметологиню, яка була схожою на неї. Росіянка додала до чизкейка, який вона принесла для українки, велику дозу заспокійливого, щоб отруїти її. Попри отруєння Ольга Цвик вижила, а згодом виявила, що в неї пропали гроші – близько 4000 доларів, паспорт та дозвіл на роботу в США. Після того, як росіянка отруїла косметологиню, вона намагалась інсценувати самогубство українки, розкидавши таблетки. 9 лютого 2023 року Вікторію Насірову визнали винною в замаху на вбивство, напад та незаконне утримання.