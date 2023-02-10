Росіянка Вікторія Насірова (ліворуч) і косметологиня Ольга Цвик, яку та намагалася отруїти, щоб жити за її паспортом

Росіянку Вікторію Насірову, яка живе в Нью-Йорку, визнали винною у спробі вбивства українки Ольги Цвик, яка має схожу з нею зовнішність з метою вкрасти її особистість, пише в п’ятницю, 10 лютого, BBC.

Інцидент стався ще у 2016 році. Тоді Насірова намагалася вбити свою косметологиню Ольгу Цвик, яка має паспорт громадянки України, пригостивши її шматком чизкейка, який містив велику дозу заспокійливого. Однак Цвик вижила, а коли повернулася з лікарні, виявила, що документи, які посвідчують її особу, вкрали. Після визнання Насірової винуватою строк ув'язнення їй визначать наступного місяця. Росіянці загрожує до 25 років позбавлення волі.

У період, коли це сталося, обидві жінки були досить схожі, вони мали темне волосся, однаковий колір шкіри і обидві розмовляли російською.

«Присяжні розгледіли обман і злочинну схему підсудної. На щастя, її жертва вижила, і отрута прямо привела до винуватця», – заявила Мелінда Кац, прокурорка округу Квінс.

Присяжні почули, що у серпні 2016 року Насірова, якій зараз 47 років, прийшла до своєї косметологині в Квінсі з упаковкою чизкейка. Вона з'їла два шматочки сама, а третій, отруєний, запропонувала Цвик, якій на той момент було 35 років. Жінку почало нудити і вона лягла.

«Перед тим, як Цвик втратила свідомість, вона побачила, що підсудна ходила по її кімнаті», – йдеться в заяві прокурорки.

Наступного дня подруга Цвик знайшла її непритомною. Українку перевдягнули у мереживну білизну, а навколо були розкидані таблетки, створюючи враження, що жінка намагалась скоїти самогубство.

Коли Цвик повернулася з лікарні, вона виявила, що в неї вкрали український паспорт та дозвіл на роботу в США, а також коштовності і близько 4000 доларів готівкою, пояснила прокурорка під час вступної промови.

У залишках десерту виявили феназепам – сильний заспокійливий засіб. Таблетки, які були розкидані на підлозі, містили такий самий препарат.

9 лютого 2023 року Насірову, яка живе у Брукліні, визнали винною у замаху на вбивство, напад і незаконне утримання. Проте строк ув'язнення ще визначить суд.

Це вже не перший випадок, коли росіянка Насірова мала проблеми з законом. Так, у 2015 році Інтерпол видав червоне повідомлення про її арешт за вбивство жінки в Росії роком раніше. Її звинувачують у вбивстві сусідки Алли Алєксєєнко та викраденні її заощаджень. Насірову також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств. Злочини – як ті, в яких її підозрюють, так і ті, за якими її засудили, – лягли в основу документального фільму програми розслідувань CBS «48 годин» у 2017 році.