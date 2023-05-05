У суботу, 6 травня, у Львові не курсуватимуть тролейбуси №24 та №31. Про це повідомила прес-служба ЛКП «Львівелектротранс».

Зазначається, що цього дня шляхо-ремонтне підприємство Личаківського району буде виконувати ремонтні роботи на перехресті вулиць Зеленої та Джорджа Вашингтона. Через це впродовж 6 травня тролейбуси №24 та 31 не курсуватимуть.

«Враховуючи інтенсивний трафік на даній ділянці, для належного виконання робіт такого обсягу та складності, два маршрути на один день припинять курсування, щоб далі швидко і вчасно працювати для наших пасажирів», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Зазначимо, що тролейбус №24 курсує від пл. Шота Руставелі до просп. Червоної Калини, а тролейбус №34 – від пл. Шота Руставелі до Сихівського кладовища.