Двоє дітей перебувають в лікарні

У одному з дитсадків Тернополя виявили спалах кишкової інфекції. Станом на 10 серпня відомо про семеро хворих у молодшій групі. Епідеміологи провели дослідження і встановили, що діти інфікувалися норовірусом.

Спочатку до лікарні потрапило двоє дітей, стан яких лікарі оцінювали як середньої важкості. Втім, невдовзі аналогічні симптоми проявилися ще у п'яти дітей з молодшої групи.

«Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, іншим дітям медична допомога надається амбулаторно. Перебіг захворювання – легкий та середній ступінь важкості. Фахівцями ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України» та ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області розпочато епідрозслідування з метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання», – йдеться в повідомленні Тернопільського обласного центру з контролю та профілактики хвороб.

Як розповіла ZAXID.NET головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук, епідрозслідування триває і досі. «Спочатку ми зафіксували хворобу в шістьох дітей. Станом на сьогодні кількість діток збільшилася до семи. А загалом ми дослідили 13 проб, і 11 виявилися позитивними на норовірус. Епідеміологічне розслідування продовжується. Ми з'ясовуємо, хто став ймовірним джерелом захворювання», – додає Оксана Чайчук.

У закладі організували комплекс протиепідемічних заходів, спеціалісти відібрали проби харчових продуктів, питної води, змивів з іграшок. Також провели дезінфекцію. Молодша група у цьому садку наразі закрита на карантин.