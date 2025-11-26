Вихідні дні тернополяни змушені будуть відпрацьовувати

У Тернопільській громаді 25 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року будуть вихідними. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міськради 26 листопада. Вихідні матимуть працівники всіх комунальних установ.

Таке рішення прийняли для того, щоб «забезпечити раціональне використання робочого часу та створити зручні умови для святкування Різдва і Нового року», повідомили в Тернопільській міській раді в середу, 26 листопада. Однак також зазначили, що вихідні на Різдво та Новий рік доведеться відпрацювати в інші дні:

25 грудня 2025 року – Різдво, яке за григоріанським календарем припадає на четвер, робочий день припаду на суботу, 20 грудня 2025 року;

1 січня 2026 року – Новий рік також припадає на четвер, тому робочий день 1 січня перенесено на суботу, 10 січня 2026 року.

Тернопільська міськрада також рекомендувала приватним підприємствам, установам і громадським й іншим організаціям міста зробити Різдво та Новий рік вихідними.

Натомість державні установи та комунальні підприємства Тернопільської обласної ради та ОВА працюватимуть 25 грудня та 1 січня за звичним графіком. Це пов’язано з оголошеним воєнним станом в Україні.