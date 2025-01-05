На завершення Різдвяних свят розповідаємо, чим прикрашали ялинку та як впродовж років змінювалися її прикраси. В оселях українців ялинки з’явилися на різдвяні свята не відразу. Масова мода виникла у XIX ст., цю традицію запозичили від німців-колоністів. Чим популярнішим ставало святкове вічнозелене деревце, тим активніше працював і маркетинг, який пропонував різноманітні прикраси на ялинку. Колекціонерка і дослідниця ялинкових іграшок Марина Лук’янова паралельно організувала три тематичні виставки у Києві, Одесі та Теребовлі, а 10 січня відкриває і у львівському палаці Потоцьких. Напередодні відкриття Марина Лук’янова розповіла ZAXID.NET, як змінювались іграшки на ялинку впродовж століть.

Перші ялинки оздоблювали горішками, яблучками, цукерками, печивом, а також свічками та саморобними паперовими гірляндами. Ялинки прикрашали дорослі та готували таким чином сюрприз для дітей.

Перші прикраси були пов’язані з тематикою народження Ісуса Христа: на верхівку вішали Вифлеємську зірку, на гілки ставили свічки як символ благодатного вогню. Яблуко символізувало дерево пізнання добра і зла.

Давня різдвяна листівка

Традицію прикрашати ялинку скляними іграшками весь світ також запозичив від Німеччини у XVII столітті. У містечку склодувів Лауша у Тюрингії в рік неврожаю яблук майстри вирішили потішити дітей і зробили перші скляні прикраси у вигляді яблука. Так з’явилися перші ялинкові кульки.

На території сучасної України перші ялинкові прикраси були паперовими та ватяними. Спершу їх завозили з Німеччини, а потім почали виготовляти на місці, але за німецькими зразками. Це були популярні у XIX столітті іграшки з двостороннього та обʼємного дрезденського картону, виробництво яких згодом підхопили і місцеві крафтярі. Наша індустрія іграшкових прикрас почала розвиватися на межі XIX-XX ст., розповідає дослідниця.

Іграшки в містах України, які були у складі різних імперій – Австро-Угорщини і Російської, – відрізнялися. Наприклад, на Лівобережній Україні не прижився образ Миколая, там більш популярним був Мороз – язичницький персонаж, дух зими. А фігурки, наприклад, у Станіславові були схожі на європейського Миколая.

Картонні німецькі іграшки (фото сайту 048)

Коли радянська влада заборонила Різдво, українці святкували його потайки, а ялинкові іграшки того періоду були саморобними. Наприклад, у 1920-х художники створювали маленькі ляльки від 8 см. В той самий час у Союзі продовжували виготовляти ялинкові прикраси, але готували їх на експорт. Такі іграшки з національним колоритом підписували «Made in Soviet Union».

«Це були радянські іграшки від “Всекохудожника” на основі дерева та тканини, обличчя створювали із тканини чи гіпсу. Ляльки уособлювали представників різних народів СРСР у національному вбранні. Їх продавали в Москві, куди приїжджало найбільше туристів, вони могли купити їх в спеціальних магазинах за валюту. Громадяни Союзу не могли їх придбати. Американці створювали цілі каталоги радянських іграшок 20-30-х рр», – розповідає Марина Лук’янова.

Іграшки made in Soviet Union

У 1935 році радянська влада започаткувала традицію святкування Нового року. Відтоді різдвяна ялинка стала новорічною. Тоді ж масово почали відкривати артілі – ремісничо-художні обʼєднання, працівники яких вручну створювали ялинкові іграшки. Наприклад, робили скляні фігурні прикраси, а також чимало ватних і картонних.

Картонні іграшки

Марина Лук’янова розповідає, що для оздоблення німецьких ялинкових ляльок здавна використовували паперовий одяг. Пальта, спідниці, костюми – все було з паперу. Цю традицію перейняли і майстри в Радянському Союзі в 1950-60-х.

Виробництво ватяних іграшок потребувало багато часу: спершу намотували вату, потім покривали клеєм, а коли іграшка висохла, її розмальовували фарбами. Виробництво ватяних іграшок суттєво скоротилося під час Другої світової війни, коли вата йшла на медичні потреби фронту.

10% від всіх іграшок – це були фігурки представників народів 15 союзних республік та пропагандистські. Найчастіше пропагандистськими були саме ватні іграшки на ялинку.

Ватяні фігурки народів союзних республік

Кожну іграшку для масового виробництва ретельно затверджувала спеціальна комісія. Вона розглядала ескізи, фотографії, зразки продукції.

У 1950-1960-ті роки виготовляли найбільше ялинкових прикрас. Радянське виробництво продукувало переважно персонажів популярних казок – скляні іграшки Цибуліно та інших героїв книги італійського письменника Джанні Родарі, персонажі казки «Срібне копитце». Популярною була також тематика дитячого дозвілля взимку – діти, які грають у сніжки, гуляють, займаються зимовими видами спорту, каже Марина Лук’янова.

Казкові персонажі і представники народів СРСР, іграшки 1950-1960-х років

«Українські артілі часто робили ялинкові підвісні іграшки більшими за розміром, ніж зазвичай (14-15 см), зі своїм впізнаваним стилем. Обличчя були яскраво розмальованими, а шубка лишалася білою навіть через 70 років, адже її посипали подрібненим склом або слюдою», – пояснює колекціонерка.

Українські ватяні іграшки виробництва артілей

У 1970-х роках почалося машинне виробництво іграшок великими партіями. На Київщині працювала Клавдіївська фабрика. Одним з центрів виробництва ялинкових прикрас була Теребовля, місцева фабрика входила в трійку найбільших фабрик СРСР. Там робили скляні бурульки, кульки, звірята, овочі, фрукти та іграшки-малюки.

Тоді ж виготовлялися масові прикраси з лавсану – блискучий «дощик» та інші. Прикраси зі стеклярусу були практичними, бо він майже не бʼється.

«Стеклярус або як у нас ще казали "пацьорки", "лускавки" – вироби з тоненького кольорового “дутого” скла. Це і буси-гірлянди, і різноманітні фігурки (літаки, млини), і корони на голову. До речі, пацьорки ще з кінця 19 століття були жіночою прикрасою – кілька низок носили на шиї як коралі», – розповів Ярослав Ярошевський із музею-майстерні у Теребовлі.

Іграшки зі стеклярусу

Тамтешня фабрика робила з пластику ексклюзивний новорічний сувенір з маленькою ялиночкою (12 см) та фігуркою Діда Мороза і Снігуронькою чи зайцем. Унікальним був також набір пташок на прищіпках.

Сучасні українські ялинкові прикраси виготовляють в Клавдієві, Львові та Івано-Франківську. Більшість їхнього товару йде на експорт.

Марина Лук’янова серед своєї колекції

Марина Лук’янова займається колекціонуванням і дослідженням ялинкових іграшок вже 9 років. Скоро вийде друком її книжка «Українська ялинкова прикраса: від давнини до сьогодення». У Львові на виставці покажуть ялинкові прикраси різних періодів – українські і закордонні.

У публікації використані фото Марини Лук’янової та з київської виставки