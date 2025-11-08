Чоловіка, який випав з п'ятого поверху, госпіталізували

У суботу, 8 листопада, з вікна будівлі Тернопільського обласного ТЦК випав чоловік. Його госпіталізували до реанімації, повідомили у пресслужбі Тернопільського обласного ТЦК та СП.

За даними пресслужби ТЦК, військовозобов’язаного, який порушив військово-облікове законодавство, не мав бронювання та відстрочки, доставили до Тернопільського ОМТЦК та СП. У пресслужбі стверджують, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«З огляду на його стан, який унеможливлював проведення об’єктивних процесуальних дій щодо притягнення до адміністративної відповідальності, його було тимчасово розміщено в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних. Близько 03:50 громадянин Т., перебуваючи в санвузлі спального приміщення (5-й поверх), самовільно демонтував склопакет вікна, зв’язав власний одяг та, намагаючись спуститися по ньому, зірвався та впав на дах їдальні, яка розташована на першому поверсі», – повідомили у пресслужбі ТЦК.

Працівники центру комплектування викликали швидку, постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. За даними ТЦК, стан постраждалого – стабільний.

За даними місцевого ресурсу «20 хвилин», з вікна ТЦК випав 38-річний тернополянин Віталій Танчик. За словами його дружини, Тетяни Танчик, до неї зателефонував чоловік, якого також доставили до ТЦК. Він стверджував, що Віталія Танчика побили, і він випав з п’ятого поверху.

Тетяна Танчик повідомила, що її чоловік перебуває у важкому стані – в нього зламані кінцівки та ребра, а також пошкоджена легеня. За словами жінки, вона звернулася із заявою до поліції.

На місці інциденту працюють правоохоронці, триває службове розслідування.