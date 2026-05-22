У місті 29 травня відбудуться громадські слухання

У Тернополі вартість за проїзд в громадському транспорті може зрости до 25 грн. Такі розрахунки управлінню транспорту, комунікації та зв’язку міської ради подали перевізники. З приводу перегляду ціни на транспортні тарифи у Тернополі влаштують громадські слухання, щоб почути думку містян.

Попри те, що березні 2026 року у Тернополі вже підвищували вартість проїзду в комунальному і приватному громадському транспорті, перевізники розробили документи щодо коригування існуючого тарифу. Адже за їхніми словами, теперішні ціни не покривають витрат на пальне, зарплату водіям і технічне обслуговування транспорту.

За даними Тернопільської міської ради, підняття тарифу у березні 2026 року, ухвалювалося як тимчасове через різке підвищення ціни на пальне. Тож сьогодні вартість проїзду у Тернополі становить:

15 грн – при оплаті «Карткою тернополянина»;

17 грн – при оплаті неперсоніфікованою транспортною карткою;

20 грн – при оплаті банківською карткою.

До травня 2026 року усі перевізники надали свої розрахунки вартості проїзду у місті. За їхніми даними тариф коливається від 26 до 32 грн з людини. Однак в Тернопільській міській раді запропонували обґрунтування тарифу на рівні:

20 грн – при оплаті «Карткою тернополянина»;

22 грн – при оплаті неперсоніфікованою транспортною карткою;

25 грн – при оплаті банківською карткою.

За даними перевізників, основним чинником перегляду тарифів стало суттєве зростання витрат на пальне. Зокрема, вартість дизелю зросла з 59,18 грн до 86,53 грн за літр, що становить понад 46%. Також значно збільшилися витрати на заробітну плату, запчастини, шини, технічне обслуговування та ремонт транспорту. Однак не зважаючи на підвищення тарифу, у міській раді запевнили, що безкоштовний проїзд або з частковою оплатою – збережеться.

Зокрема діють такі пільги:

безкоштовна пересадка протягом 30 хвилин;

пільги для усіх 29 пільгових категорій громадян;

безкоштовний проїзд для учнів та студентів у комунальному транспорті

50% знижка для учнів та студентів у приватному транспорті.

Додамо, що підвищення тарифів в громадському транспорті відбулося у багатьох містах. Зокрема, у Львові безготівковий проїзд коштує 23 грн по карті містянина, 26 грн по банківській карті та 30 грн при оплаті готівкою. У Луцьку – 24 грн, в Ужгороді – від 20 до 23 грн, у Чернівцях – 20 грн.

Для обговорення підвищення вартості проїзду у місті влаштовують громадські слухання, які відбудуться 29 травня о 11:00 год у приміщенні актового залу комунального підприємства «Тернопільелектротранс». Адреса – вул. Тролейбусна, 7. Під час обговорень жителі громади матимуть можливість ознайомитися з економічними розрахунками та надати свої пропозиції.