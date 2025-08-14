Безоплатним проїзд буде у всіх видах транспорту

У Тернополі на День міста, 15 серпня, усі пасажири у вишитому одязі зможуть безкоштовно їздити в громадському транспорті. Акція діятиме як в приватних, так і в комунальних автобусах, а також тролейбусах. Рішення про безоплатний проїзд ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міськради.

Така акція для пасажирів на День міста діє вже кілька років поспіль. У Тернопільській міській раді повідомили ZAXID.NET, що скористатися безоплатним проїздом можуть не лише жителі, але й гості міста. Єдина умова – одягнути вишиванку або одяг з елементами вишивки.

Для реалізації цієї ініціативи міська рада також підписала Меморандум з усіма міськими перевізниками, які працюють в обласному центрі та селах, які входять в міську громаду. Тож скористатися безкоштовним проїздом на День міста зможуть і мешканці 10 навколишніх сіл.

Додамо, що подібну акцію у Тернополі влаштовують також і на День вишиванки, 18 травня, та на День Незалежності, 24 серпня.