У Тернополі обрали переможців громадського бюджету
Цьогоріч на бюджет участі тернополяни подали 53 ініціативи, серед яких переважали ремонти шкільних подвір'ї та оновлення скверів
У Тернополі завершилося голосування за проекти громадського бюджету. Свої голоси за 53 ініціативи жителів міста віддало майже 40 тис. людей. Необхідну кількість балів набрало лише 35 великих та малих проектів.
В основному тернополяни голосували за оновлення скверів, пішохідних доріжок та алей і шкільних подвір'їв та майданчиків. Найбільше голосів зібрав великий проект з бюджетом у 2 млн грн «Благоустрій пішохідної зони на вулиці Львівській». Ця алея розташована навпроти Західноукраїнського національного університету і перебуває в занедбаному стані. Автори проекту стверджують, що ця територія могла б повноцінно використовуватися студентами та жителями навколишніх будинків. Тут бракує сучасного освітлення, лавочок та відпочинкових зон. За цю ініціативу віддало голоси 404 тернополян.
Проект «Благоустрій пішохідної зони на вул. Львівській»
На другому місці опинився проект благоустрою території школи №23, а на третьому – ремонт території навколо пологового відділення міської лікарні №2.
Проект «Благоустрою території школи №23»
Серед малих проектів з бюджетом до 500 тис. грн найбільше голосів набрала ініціатива встановлення сучасного спортивного майданчика на території школи №16. На другому – «Безпечна дорога до спорту», яким передбачено облаштувати нові сходи та доріжку до спортмайданчиків на вул. Братів Бойчуків поблизу шкіл №19 ти №20. А на третьому – облаштування спортивно-дитячого майданчика на вул. Юності.
«Понад 96% жителів громади голосували онлайн, і лише 4% - у ЦНАПі. Виграшними проєктами вважатимуться ті, які набрали найбільшу кількість голосів до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію. А цьогоріч це складає 16 млн 930 тис. грн. З цієї суми 30% коштів будуть спрямовані на малі проєкти, а 70% - на великі. Проєкти, які набрали менше 300 голосів (для малих) та 500 голосів (для великих), не вважатимуться виграшні і не будуть допущені до реалізації», – повідомляють в Тернопільській міські раді.
На громадський бюджет також запропонували досить цікаві ініціативи. Це малий проект №42 «Медіастудія «StudLab», який передбачає в центрі міста створити майданчик для блогерів-початківців та проект №44 «Клас просто неба» на території Технічного ліцею. Ці проекти також набрали необхідну кількість голосів.
Проект №44 «Клас просто неба»
Проект №42 «Медіастудія «StudLab»
А от такі інціативи, як «Плавучі клумби на тернопільському озері», «Тренувальний майданчик для тварин» та «Оновлення літньої сцени в парку ім. Т. Шевченка» у 2022 році реалізовані не будуть.
Проект №48 «Плавучі клумби»
Проект №67 «Оновлення та облаштування молодіжного простору «Літня сцена»
Усі проекти-переможці у категорії «Великий»:
- №46 «Благоустрій пішохідної зони на вулиці Львівській», 4040 голосів;
- №24 «Сучасний освітній простір ТЗОШ №23», 3313 голосів;
- №7 «Мій світ починається тут» – ремонт території пологового №2, 2726 голосів;
- №36 «Благоустрій подвір’я Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич», 2671 голос;
- №3 «Шкільний дворик - оаза для навчання, відпочинку та творчості» – ремонт території ТЗОШ №16, 2657 голосів;
- №37 «Райленд - оаза краси та відпочинку» – ремонт території ТЗОШ №11, 2653 голоси;
- №21 «Благоустрій скверу по проспекту Злуки», 2434 голосів;
- №26 «За здоров"ям - на сучасний спортивний майданчик» – ремонт території ТЗОШ №27, 1755 голосів;
- №6 «Сучасний спортивний майданчик ТЗОШ №17», 1689 голосів;
- №34 «Територія юності» – ремонт території ТЗОШ №12, 1338 голосів;
- №13 «Створення мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту на території Тернопільської ЗОШ №13 імені Андрія Юркевича», 1179 голосів;
- №8 «Благоустрій території проспекту Степана Бандери, 20», 717 голосів;
- №57 «Облагородження скверу імені О. Довженка», 678 голосів;
- №30 «Мрія мешканців бульвару П.Куліша 10», 530 голосів;
- №23 «Реконструкція внутрішьнього двору школи №20», 539 голосів.
Усі проекти-переможці у категорії «Малий»:
- №5 «Спортивна родина – здорова сім’я», 2323 голоси;
- №17 «Безпечна дорога до спорту», 2188 голосів;
- №31 «Оздоровчо-спортивний осередок на Юності», 1778 голосів;
- №2 «Сучасний ігровий майданчик із інклюзивними тренажерами та для розвитку на території ТЗОШ №17», 1728 голосів;
- №20 «Квітуча школа – квітуче місто» – озеленення ТЗОШ №3, 1434 голоси;
- №68 «Мобільний центр занять боротьбою, універсальним боєм та іншими видами єдиноборств для підготовки майбутніх захисників України», 1321 голос;
- №42 «Медіастудія «StudLab», 1267 голосів;
- №41 «Реконструкція та створення інклюзивної відпочинкової зони при ТНВК ШПЛ №2», 1258 голосів;
- №10 «Територія активного дозвілля Тернопільської початкової школи «Ерудит», 1234 голоси;
- №44 «Клас просто неба», 1138 голосів;
- №35 «Силовий майданчик на території Тернопільської ЗОШ №13 імені Андрія Юркевича», 1057 голосів;
- №49 «Реконструкція шкільного саду під сквер для навчання та відпочинку» – ремонт території ТЗОШ №8, 805 голосів;
- №54 «Безпечна дорога до соціальних закладів», 751 голос;
- №56 «Дитячий майданчик «Веселий дворик»», 710 голосів;
- №4 «Мікрорайон "Канада" - для активних людей», 601 голос;
- №45 «Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика із штучним покриттям, інвентарем та тренажерами», 560 голосів;
- №22 «Реконструкція пішохідної доріжки до ТЗОШ №20 ім. Руслана Муляра», 546 голосів;
- №39 «Зона відпочинку з спортивним простором на Лозовецькій», 360 голосів;
- №43 «Дитячий майданчик з елементами скейтпарку», 315 голосів;
- №29 «Сучасний дитячий майданчик», 302 голоси.
У міській раді також повідомили, що після того, як Номінаційний комітет проєктів впорядкує за кількістю голосів усі інціативи, виграшні проекти будуть опубліковані на сайті мерії і в 2022 році з міського бюджету на їх впровадження виділять необхідну суму.