У мерії на громадський бюджет виділили майже 17 млн грн

У Тернополі завершилося голосування за проекти громадського бюджету. Свої голоси за 53 ініціативи жителів міста віддало майже 40 тис. людей. Необхідну кількість балів набрало лише 35 великих та малих проектів.

В основному тернополяни голосували за оновлення скверів, пішохідних доріжок та алей і шкільних подвір'їв та майданчиків. Найбільше голосів зібрав великий проект з бюджетом у 2 млн грн «Благоустрій пішохідної зони на вулиці Львівській». Ця алея розташована навпроти Західноукраїнського національного університету і перебуває в занедбаному стані. Автори проекту стверджують, що ця територія могла б повноцінно використовуватися студентами та жителями навколишніх будинків. Тут бракує сучасного освітлення, лавочок та відпочинкових зон. За цю ініціативу віддало голоси 404 тернополян.

Проект «Благоустрій пішохідної зони на вул. Львівській»

На другому місці опинився проект благоустрою території школи №23, а на третьому – ремонт території навколо пологового відділення міської лікарні №2.

Проект «Благоустрою території школи №23»

Серед малих проектів з бюджетом до 500 тис. грн найбільше голосів набрала ініціатива встановлення сучасного спортивного майданчика на території школи №16. На другому – «Безпечна дорога до спорту», яким передбачено облаштувати нові сходи та доріжку до спортмайданчиків на вул. Братів Бойчуків поблизу шкіл №19 ти №20. А на третьому – облаштування спортивно-дитячого майданчика на вул. Юності.

«Понад 96% жителів громади голосували онлайн, і лише 4% - у ЦНАПі. Виграшними проєктами вважатимуться ті, які набрали найбільшу кількість голосів до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію. А цьогоріч це складає 16 млн 930 тис. грн. З цієї суми 30% коштів будуть спрямовані на малі проєкти, а 70% - на великі. Проєкти, які набрали менше 300 голосів (для малих) та 500 голосів (для великих), не вважатимуться виграшні і не будуть допущені до реалізації», – повідомляють в Тернопільській міські раді.

На громадський бюджет також запропонували досить цікаві ініціативи. Це малий проект №42 «Медіастудія «StudLab», який передбачає в центрі міста створити майданчик для блогерів-початківців та проект №44 «Клас просто неба» на території Технічного ліцею. Ці проекти також набрали необхідну кількість голосів.

Проект №44 «Клас просто неба»

Проект №42 «Медіастудія «StudLab»

А от такі інціативи, як «Плавучі клумби на тернопільському озері», «Тренувальний майданчик для тварин» та «Оновлення літньої сцени в парку ім. Т. Шевченка» у 2022 році реалізовані не будуть.

Проект №48 «Плавучі клумби»

Проект №67 «Оновлення та облаштування молодіжного простору «Літня сцена»

Усі проекти-переможці у категорії «Великий»:

Усі проекти-переможці у категорії «Малий»:

У міській раді також повідомили, що після того, як Номінаційний комітет проєктів впорядкує за кількістю голосів усі інціативи, виграшні проекти будуть опубліковані на сайті мерії і в 2022 році з міського бюджету на їх впровадження виділять необхідну суму.