Чоловіки під землею перебували більше трьох годин

У Тернополі під час проведення земляних робіт ґрунтом засипало двох чоловіків. На місці працювали рятувальники, які намагалися відкопати людей. Про це ZAXID.NET повідомив речник головного управління ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін. Поліція наразі встановлює обставини події.

Повідомлення до рятувальників про те, що на вул. Євгена Коновальця стався обвал ґрунту і під землею опинилися люди, надійшло близько 16:30. На місце одразу також викликали бригаду екстреної допомоги. За словами речника ДСНС Тернопільщини Сергія Даніліна, обвал стався на глибині 6 м.

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У поліції Тернопільської області повідомили, що обвал ґрунту стався під час проведення земляних робіт. Двох робітників засипало.

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За словами Сергія Даніліна, станом на 19:30 рятувальникам вдалося вивільнити голови двох чоловіків і працівники реанімаційної бригади екстреної допомоги подали до людей кисень для проведення реанімації. Рятувальники продовжили відкопувати засипаних робітників.

Станом на 20:50 стало відомо, що людей врятувати не вдалося. За даними ДСНС Тернопільщини, на місці надзвичайної ситуації працювало 20 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС. Надзвичайники стабілізували ґрунт і провели аварійно-рятувальні роботи, однак витягнути живими обох чоловіків не вдалося.

Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події. Додамо, що за даними видання «20 хвилин» земляні роботи проводили поруч із новобудовою на вул. Коновальця, яка розташована неподалік дорожнього кільця. Дозвільних документів на виконання земельних робіт міська рада не давала. Також працівники комунальних структур у цих роботах участі не брали.

Наразі поліція встановлює, хто саме і для чого вирив котлован, і працівники чиєї фірми опинилися під обвалом.