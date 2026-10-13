Юнака затримали й помістили у слідчий ізолятор

У Тернополі 19-річний студент за вказівкою незнайомця з телеграму 7 жовтня підпалив два автомобілі. Співрозмовник повідомив юнаку, що в колесах цих авто є російські ретранслятори, які направляють на місто шахеди. Поліцейські та працівники СБУ затримали палія і помістили його до слідчого ізолятора.

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Причетного до підпалів вдалося встановити та затримати після заяви одного з постраждалих власників авто. Про це повідомили в поліції Тернопільської області у вівторок, 13 жовтня. Чоловік виявив, що вночі загорілася його автівка Renault Master, яка була припаркована у дворі однієї з багатоповерхівок. Він самостійно загасив вогонь, а біля колеса помітив шматок червоної тканини, якої напередодні там не було. Тернополянин заявив у поліцію, підозрюючи підпал.

Через кілька годин поліцейські отримали про ще один підпал авто – Ford Transit, що стояв неподалік. На місцях подій правоохоронці знайшли докази умисного підпалу. Під час перегляду записів з камер відеоспостереження встановили особу, причетну до злочинів. Ним виявився 19-річний житель Тернопільщини, студент одного із вищих навчальних закладів міста.

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Як з’ясували, юнака завербували російські спецслужби через сайт знайомств. Він познайомився з дівчиною в інтернеті, а віртуальна співрозмовниця виманила в нього геолокацію одного із закладів громадського харчування. Після цього зі студентом зв’язався невідомий чоловік. Він представився співробітником кіберполіції України та розповів, що нова знайома студента – російська шпигунка. І додав, що юнак буде відповідати за співучасть у злочині через здану геолокацію кафе.

Побоюючись покарання, студент погодився виконувати вказівки вербувальника. За його дорученням хлопець придбав легкозаймисту суміш. Куратор увесь цей час був із ним на онлайн-зв’язку, контролював його дії та вказував, які автомобілі потрібно підпалити. Він переконував студента, що в колесах цих транспортних засобів нібито встановлені ретранслятори, які російські агенти використовують для наведення ударних безпілотників.

Слідчі повідомили 19-річному юнаку про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Правоохоронці застерігають жителів міста: російські спецслужби використовують різні схеми вербування, зокрема через соцмережі та сайти знайомств. У зоні особливого ризику – молодь і неповнолітні, яких зловмисники намагаються змусити до протиправних дій обманом, шантажем та залякуванням. Мешканцям радять не піддаватися на провокації, не виконувати підозрілих завдань і в разі спроб вербування негайно повідомляти поліцію або СБУ.