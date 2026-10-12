Чоловік мав заряджену рушницю

Житель Монастириської громади зателефонував на лінію «112» та викликав поліцейських до свого дому, щоб влаштувати на них полювання. Коли екіпаж приїхав на місце інциденту, чоловік витягнув рушницю. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області у понеділок, 12 жовтня.

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Кримінальне правопорушення пенсіонер з міста Монастириська скоїв під дією алкоголю. Він настирливо дзвонив до місцевого відділку поліції та вимагав приїзду правоохоронців.

У поліції ZAXID.NET розповіли, що додзвонювач назвався мисливцем. Сказав, що має зброю і хоче з неї постріляти, а своєю ціллю обрав поліцейських, які мали б приїхати до нього додому.

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На місце прибув наряд групи реагування патрульної поліції з Монастириської. «Мисливець» під час розмови з правоохоронцями, котрі намагалися заспокоїти його, ховався за дверима та тримав у руках заряджену гладкоствольну рушницю. Один з поліцейських вибив з рук зловмисника зброю.



Чоловіка затримали та оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 345 КК України (погроза вбивством поліцейським). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.