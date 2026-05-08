Одну з жінок правоохоронці затримали під час передачі грошей

На Тернопільщині та Буковині лікарка ще з двома спільниками підробляла для військовозобов’язаних фіктивні діагнози щодо відкритої форми туберкульозу. Такі довідки дозволяли чоловікам ухилитися від призову, а також виїжджати за кордон. За свої послуги зловмисники брали від 4 до 13 тис. євро.

За даними управління СБУ в Тернопільській області, злочинну схему організував 45-річний житель Буковини. Він залучив лікарку-фтизіатра з Чернівців, яка за гроші оформлювала необхідні медичні документи. Вона виготовляла фіктивні консультативні висновки про наявність важкого захворювання – «активного туберкульозу легень». Такі довідки в майбутньому давали можливість визнавати чоловіків тимчасово непридатними до військової служби.

Інша учасниця групи – рієлторка з Тернополя. Жінка займалася пошуком клієнтів серед чоловіків призовного віку. Вартість довідки з «активним туберкульозом легень» становила від 4 до 5 тис. євро. Водночас за 13 тис. євро зловмисники пропонували чоловікам незаконно перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Для цього організатор схеми особисто зустрічався з військовозобов’язаними на Тернопільщині, перевозив їх на власному авто на Буковину та координував їхні подальші дії для безперешкодної втечі з України.

За даними поліції Тернопільщини, 5 травня правоохоронці затримали організатора та його спільницю під час отримання 13, 3 тис. євро неправомірної вигоди. Під час обшуків, які проводили на території Тернопільської та Чернівецької областей, поліцейські вилучили мобільні телефони, гроші, медичну документацію, комп’ютери, печатки та чорнові записи.

45-річному буковинцю та рієлторці з Тернополя повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Також підозру отримала лікарка з Чернівців за ч. 3 ст. 368 КК України. Усім підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.