Поліцейські переконали чоловіка віддати сокиру та здатися

У Тернополі правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував групі оповіщення ТЦК сокирою та кинув у військових дві пляшки з невідомою сумішшю. Інцидент трапився в гаражному кооперативі близько 14:00 25 березня, повідомили в поліції Тернопільщини.



Як з’ясувалося, під час проведення заходів оповіщення військовослужбовці міського ТЦК та СП спільно з поліцейським виявили двох чоловіків біля гаражів в одному з мікрорайонів міста. В тернополян попросили пред’явити військово-облікові документи. Один із чоловіків відмовився і почав реагувати агресивно. З гаража він виніс сокиру, якою погрожував працівникам військкомату, а потім кинув у бік службового автомобіля ТЦК дві пляшки з невідомою сумішшю, одну з яких підпалив. Після всього чоловік зачинився в гаражі.

Поліцейські почали вести перемовини з чоловіком через зачинені двері. Після години розмови він вийшов з гаражного приміщення. Правоохоронці встановили, що нападник на ТЦК – 56-річний житель Тернополя. Він перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.



За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють всі обставини, після чого нададуть остаточну правову кваліфікацію події.