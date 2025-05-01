Нові тарифи почали діяти з 1 травня 2025 року

З 1 травня у Тернополі вдвічі зросла вартість прогулянок на двох катерах. Нові тарифи почали на теплоходах «Ян-Амор Тарновський» та «Т. Г. Парій». Раніше за повне коло платили 75 грн, тепер одна поїздка вартуватиме 150 грн. Діти за прогулянки платитимуть дешевше.

В Тернопільській міській раді повідомили, що оновили тарифи на прогулянкові поїздки на два теплоходи, які курсують тернопільським ставом. Раніше за поїздки на катерах «Ян-Амор Тарновський» та «Т. Г. Парій» вартували 75 грн повне коло, а для дітей до 12 років – 30 грн.

Нові тарифи з 1 травня 2025 року:

Для дорослих:

150 грн за оборотний рейс (туди й назад);

75 грн за піврейс (в одну сторону);

Для дітей віком від 6 до 12 років:

75 грн за оборотний рейс;

40 грн за піврейс.

Проїзд для дітей до 6 років залишиться безкоштовний. Вартість катання на катері «Сигма» наразі залишається старою – 100 грн за рейс.

В міській раді зазначили, що вартість подорожей встановлена з урахуванням комфорту пасажирів і залишається доступною для родинного відпочинку та туристичних прогулянок.