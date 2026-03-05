Ремонт пов'язаний з постійними відключеннями електрики взимку

У Тернополі від 4 березня у всіх будинках, які під’єднанні до централізованого теплопостачання, не має опалення та гарячої води. У комунальному підприємстві «Тернопільміськтеплокомуненерго» пояснили ZAXID.NET, що це пов’язано з терміновим ремонтом обладнання, яке не витримало зимових відключень електроенергії.

Про відключення теплопостачання та гарячого водопостачання повідомили на сайті «Тернополяни»та зазначили, що така ситуація склалася через те, що ліміти газу на цей опалювальний сезон для Тернополя уже вичерпали. Керівник «Тернопільміськтеплокомуненерго» заперечив цю інформацію.

«Ліміти газу на опалення в нас дійсно встановлені, і вони завершилися. Але зупинка теплопостачання та постачання гарячої води пов’язана з тим, що ми зараз терміново ремонтуємо наше обладнання, яке серйозно зносилося через часті відключення та перемикання електроенергії взимку. Техніка, яка працює в комуненерго, на такі ситуації не розрахована», – розповів ZAXID.NET Андрій Чумак.

Він додав, що це не плановий ремонт, а терміновий, який вони не могли передбачити, щоб попередити жителів. За два дні опалення та гарячу воду знову включать.

«Ліміти газу не пов’язані з браком газу. Є постанова уряду, в якій для кожного міста встановленні середні ліміти з огляду на показники трьох опалювальних сезонів за попередні роки. Оскільки у попередні роки ми не мали настільки холодних зим, закладеного обсягу не вистачило в цьому сезоні. Але зараз вже подані документи, щоб надали нам нову кількість палива», – додав Андрій Чумак.

Наразі на котельнях та насосних тривають ремонтні роботи, які дозволяє провести тепла погода.