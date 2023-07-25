Поліція оголосила про план-перехоплення

У центрі Одеси у вівторок, 25 липня, сталася стрілянина та погоня за участі невідомих людей. Нападники обстріляли одну з автівок, а потім влаштували за нею погоню на двох автомобілях, повідомили у прес-службі поліції Одеської області у вівторок, 25 липня.

Інцидент стався приблизно об 11 ранку на вулиці Базарній, одній з центральних вулиць Одеси. На місці події виявили кілька гільз від 9-мм набоїв.

«Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю BMW, а потім на двох автівках почали його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів», – повідомили у прес-службі поліції.

За даними поліції, наразі введено план-перехоплення правопорушників «Сирена». Про це правоохоронці заявили «Українській Правді», додавши, що дії злочинців кваліфікують за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Нападникам може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 червня в Одесі сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло троє людей. Одна людина загинула на місці, ще двоє померли в лікарні. Під час стрілянини двоє постраждалих перебувало у чорному BMW – дружина відомого одеського тренера та її охоронець. Тренер став єдиною людиною, яка вижила.