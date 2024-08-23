Чоловіків затримали на вулиці Івана Чендея, 44

В Ужгороді поліція отримала виклик про напад на офісне приміщення. Під час інциденту підрозділи спецпризначення затримали шістьох людей у військовій формі.

Світлинами з місця події поділився депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. На них видно, як біля будівлі на вулиці Івана Чендея,44 на землі лежать шестеро людей у військовій формі. За інформацією депутата, чоловіків затримали після того, як вони у балаклавах та зброєю приїхали в один із кол-центрів.

«Невстановлені особи приїхали в офіс, у якому за їх інформацією працює шахрайський кол-центр та почали розповідати працівникам, що вони займаються дуже поганими справами і вони не дадуть їм можливості функціонувати на території області. Після цього повідомили, що вони готові закрити очі на їх справи за певну суму грошей. Працівники офісу викликали поліцію, а хлопці у балаклавах втекли з місця події», – написав Віталій Глагола у Telegram.

Автомобіль з чоловіками зупинили патрульні і за допомогою підрозділів КОРД і ТОР затримали їх.

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан розповіла ZAXID.NET, що правоохоронці продовжують працювати на місці події.

«На лінію 102 надійшов виклик про напад на офісне приміщення. Поліція виїхала на відпрацювання, усі обставини з’ясовуються», – зазначила Ганна Дан.

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