Одна смуга перекрита, патрульні організували реверсний рух

Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська у с. Великі Грибовичі. Близько 6:40 п’ятниці, 11 лютого, зіткнулися автомобілі Opel Vivaro та Audi. Пошкоджені автомобілі перекрили одну смугу, на дорозі утворився корок. Патрульні організували реверсний рух.

За попередньою інформацією патрульної поліції, троє людей отримали травми, двоє з них – неповнолітні.

«Оскільки одна смуга дороги перекрита пошкодженими транспортними засобами, патрульні організували реверсний рух. Попередня інформація, що внаслідок ДТП постраждали троє людей.Серед постраждалих – двоє неповнолітніх дівчат віком 16 та 17 років», – повідомили у патрульній поліції.

Фото поліції

У поліції повідомлили, що за попередньою інформацією, водій автомобіля Аudi А4, 24-річний житель м. Белз, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем Opel Vivaro, яким керував 49-річний мешканець одного з сіл Львівського району.

Внаслідок ДТП травми отримали троє пасажирок Opel віком 16, 17 та 40 років – усі місцеві мешканки. Їх госпіталізували.

На місці події працюють слідчі, які встановлюють всі обставини події. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтею, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

P.S. О 10:20 у патрульній поліції повідомили, що рух трасою повністю відновили.