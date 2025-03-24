Ольга Твердохлєбова – полковниця МВС у відставці

У понеділок, 24 березня, у віці 101 рік померла почесна ветеранка Другої світової війни, полковниця у відставці, розвідниця Ольга Твердохлєбова. Про це у Facebook повідомили внучка жінки Тетяна Дика та подруга родини Світлана Дмитренко.

«Сьогодні у вічність на 102 році життя відійшла світла Людина, Жінка-легенда Вінниччини, ветеран війни – Твердохлєбова Ольга Іванівна. Любов до України, до рідного міста Вінниці вона передавала молодому поколінню під час величезної кількості зустрічей у стінах навчальних закладів. Її життєвий досвід під час Другої світової війни надихав і буде надихати наших захисників, коли вона розповідала, яке пекло пройшла і залишилися живою, в той час, як родина отримала похоронку про її загибель. Вона завжди на зустрічах з посмішкою розповідала, що має могилу в Польщі, куди їздила покладати квіти», – написала Світлана Дмитренко.

Що відомо про Ольгу Твердохлєбову

Ольга Твердохлєбова народилася 10 грудня 1923 року у Вінниці. Дівчиною навчалась у Ленінградському вищому військово-інженерному училищі зв’язку. Згодом її відібрали у спеціальний польський взвод. За час спеціалізованої підготовки Ольга зробила 11 стрибків з парашутом.

Під час Другої світової війни Ольга Твердохлєбова була розвідницею та виконувала завдання на території окупованої Польщі та в Німеччині. Після п’яти завдань, виконаних у тилу ворога, контузії та двох поранень, наприкінці війни Ольга була вже командиром маневреного взводу зв’язку. Другу світову війну жінка пройшла до Берліна.

У перші дні повномасштабної російсько-української війни Твердохлєбова звернулася до військкомату і попросилася у снайпери.

Серед нагород ветеранки – орден Богдана Хмельницького III ступеня, орден «За мужність» III ступеня, орден Княгині Ольги III ступеня, медалі «За відвагу», «За бойові заслуги», польський великий срібний орден «Річ Посполита» та радянські відзнаки.