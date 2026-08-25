Роберта Кочаряна доправили до Антикорупційного комітету

У Вірменії у вівторок, 25 серпня, правоохоронці затримали колишнього президента країни та лідера опозиційної фракції «Вірменія» Роберта Кочаряна. Це відбулося на тлі масштабних обшуків у межах розслідування можливих корупційних злочинів. Про це повідомляє вірменська служба «Радіо Свобода».

Обшуки розпочалися зранку у вівторок у будинках Кочаряна та його родини. Правоохоронці також затримали старшого сина колишнього президента Седрака Кочаряна.

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Спочатку повідомлялося, що Роберта Кочаряна доправили до Служби національної безпеки. Згодом його керівник апарату уточнив, що експрезидента доставили до Антикорупційного комітету. Водночас також обшук проводили у помешканні Левона Кочаряна, депутата Національних зборів Вірменії.

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В Антикорупційному комітеті заявили, що слідчі та інші процесуальні дії проводять за кількома десятками адрес. Вони є частиною кримінального провадження щодо корупційних злочинів. Яких саме епізодів стосується розслідування, правоохоронці поки не уточнюють.

У межах цього ж провадження правоохоронці прийшли до єреванського офісу Toyota. Також слідчі дії проводять у фітнес-клубі Orange Fitness, розважальному центрі Play City та помешканнях керівників цих закладів.

Конфлікт Кочаряна та Пашиняна

Затримання відбулося після публічної суперечки між Левоном Кочаряном і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у парламенті.

Відповідаючи на запитання депутата, Пашинян поставив під сумнів походження статків родини Кочаряна. Він заявив, що мільйонні активи сім'ї не мають автоматично переходити наступним поколінням і повинні бути повернуті державі, якщо їхнє походження буде визнано незаконним.

Кочарян у відповідь наголосив, що рішення щодо конфіскації майна має ухвалювати суд, а не глава уряду. Він також звинуватив вірменську владу у вибірковому застосуванні правосуддя.

Нагадаємо, на початку червня партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» здобула перемогу на парламентських виборах, набравши 49,81% голосів. Парламентські вибори у Вірменії вважалися одними з найважливіших за останні роки, оскільки мали визначити подальший політичний курс держави.