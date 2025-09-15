Загиблий актор Львівської опери Дмитро Пасічник

Захищаючи Україну, у віці 32 роки, на фронті загинув Дмитро Пасічник, танцівник кордебалету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Про це 15 вересня повідомили на Facebook сторінці театру.

«Колектив в жалобі. Дмитро був танцівником кордебалету, він брав участь у більшості балетних вистав, які є в репертуарі театру. Молода перспективна людина. Всі його ролі першого плану ще були попереду. Але, на жаль, через російське вторгнення його творчим планам не судилося збутися», – розповіла редакції ZAXID.NET керівниця рекламно-інформаційного відділу театру Аліна Плахтієнко.

Дмитро працював у балетній трупі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької з жовтня 2024 року. У червні 2025 року він добровільно вступив до ЗСУ.

Дмитро Пасічник був випускником Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2018 році він вступив на бакалаврат факультету культури і мистецтв за програмою «Хореографія». У 2022 році продовжив навчання на магістратурі за тією ж спеціальністю.

Дирекція та колектив Львівської національної опери висловлюють щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра.

Інформація про поховання буде повідомлена згодом.

Нагадаємо, 13 вересня 2022 року на фронті загинув соліст балету Національної опери Олександр Шаповал.