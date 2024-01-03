Юрій Юрачківський був нащадком Івана Франка по прямій лінії

У середу, 3 січня, у Києві у віці 72 роки помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Про це повідомив «Дім Франка» у Львові.

«З сумом сповіщаємо, що сьогодні пішов у засвіти син Зеновії-Ростислави Франко, правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Команда “Дому Франка” висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Сумуємо разом з вами», – йдеться в повідомленні на сторінці Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.

Юрій Юрачківський був сином Павла Юрачківського та Зиновії-Ростислави Франко, дочки Тараса Франка та онучки Івана Франка.

Юрій Юрачківський народився у 1951 році, закінчив Київську СШ №92 ім. Івана Франка з поглибленим вивченням англійської мови. Навчався у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на фізичному факультеті, закінчив аспірантуру. Працював інженером в Інституті геронтології, а згодом став старшим науковим працівником в Інституті кібернетики АН України. У 2001 році як науковець поїхав на роботу до США, де пропрацював 10 років.

Також Юрій Юрачківський був чемпіоном і володарем кубку України з бриджу, капітаном національної збірної й багато років очолював Київську федерацію спортивного бриджу, був віцепрезидентом української федерації. 2003 року посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка з бриджу.

Юрій Юрачківський проживав у Києві, де і помер. Останні роки важко хворів.