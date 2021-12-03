Хлопець звів рахунки з життям в одному із навчальних класів

У військовій частині Чорткова на Тернопільщині повісився солдат. Про трагедію, яка трапилася 2 грудня повідомило видання «Погляд». Солдата знайшли повішеним опівдні в одному із навчальних класів.

В поліції ZAXID.NET підтвердили, що такий випадок дійсно трапився на території військової частини, яка розташована на околиці Чорткова. Цією справою займається військова прокуратура. Вже зареєстрували кримінальне провадження та розпочали розслідування. У прокуратурі мають з'ясувати причини такого вчинку хлопця і чи можливо хтось сторонній спонукав солдата на такий крок.

Відомо, що солдату, який вчинив самогубство, було 18 років. Загиблий родом з Верховинського району Івано-Франківської області.