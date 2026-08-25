Нападникам загрожує до 20 років позбавлення волі

Поліція затримала у польському Вроцлаві групу з чотирьох українців, яких підозрюють у викраденні земляка. Нападники хотіли заволодіти грошима, нібито виграними чоловіком у казино, повідомила у вівторок, 25 серпня, Gazeta Wrocławska із посиланням на правоохоронців.

За даними поліції, четверо громадян України віком від 18 до 22 років викрали 22-річного українця, який розповів нібито про виграш грошей в казино. 23 серпня він сів в авто до зловмисників, після чого ті почали йому погрожувати.

Правоохоронці повідомили, що нападники возили чоловіка в машині по Вроцлавському районі, застосовували до нього насильство та погрожували йому муляжем вогнепальної зброї. Поліція встановила, що утримуваний чоловік не вигравав нічого в казино, і зловмисники його відпустили за умови, що він отримає гроші, про які говорив.

Усіх чотирьох нападників затримали 24 серпня у Вроцлаві за участі контртерористичної служби. Підозрюваним загрожує до 20 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, на початку серпня у Польщі восьмеро чоловіків побили трьох 20-річних українців. Конфлікт спровокував поляк, який почав обговорювати походження постраждалих та Волинську трагедію.