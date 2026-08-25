Унаслідок побиття троє українців отримали травми голови та обличчя

У польському Радомі восьмеро чоловіків напали та побили трьох 20-річних українців. За даними слідства, конфлікт спровокував 34-річний мешканець Любліна, який після розмови з молодиками почав обговорювати їхнє походження та Волинську трагедію. Про це у вівторок, 25 серпня, повідомило польське видання Onet.

Відомо, що інцидент стався ще вранці 2 серпня на вул. Мальчевського. Томаш Г. приїхав до Радома на весілля, а після завершення святкування залишився в місті. На вулиці він зустрів трьох українців і почав розпитувати їх, звідки вони. Між чоловіками виникла суперечка. За словами українців, поляк також намагався влаштувати їм лекцію про Волинь.

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Після конфлікту Томаш Г. звернувся до кількох молодиків, які перебували неподалік, і сказав їм, що перед ними українці. Після цього почалося побиття. Спочатку до нападу долучилися троє або четверо чоловіків. Пізніше до них приєдналися інші, через що загальна кількість нападників зросла до восьми.

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Унаслідок побиття троє українців отримали травми голови та обличчя. Їх оглянули судово-медичні експерти.

Після інциденту головний підозрюваний, за словами прокурора, замовив таксі та залишив місце події. Поліцейським вдалося встановити його особу. Чоловіка доставили до прокуратури, де він визнав свою провину та повідомив, що під час нападу був у стані алкогольного сп'яніння.

До підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. Йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників побиття. Для цього вони, зокрема, аналізують записи камер відеоспостереження.

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що у польському Бидгощі двоє місцевих жителів – 46-річна жінка та 34-річний чоловік – напали на двох українських дітей, 14-річну дівчину та 12-річного хлопця. За даними поліції, вони ображали дітей через їхню національність, а також розбили іграшку хлопчика та кинули в нього уламки, через що дитина отримала подряпини. Після інциденту прем’єр Польщі Дональд Туск закликав нападників самостійно звернутися до поліції, наголосивши, що уникнути відповідальності їм не вдасться. Згодом правоохоронці затримали підозрюваних.