Жінці висунули звинувачення в образі представників влади

У польському Замброві 39-річна громадянка України напала на правоохоронця під час затримання. Жінка була напідпитку. Після інциденту її вирішили видворити з Польщі із забороною на в’їзд протягом п’яти років. Про це у середу, 19 серпня, повідомило польське видання Polsat News.

Інцидент стався в одному з районів Замброва Підляського воєводства. Поліцію викликали через жінку, яка лежала на тротуарі та не реагувала на спроби перехожих із нею заговорити. Правоохоронці встановили, що вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Спочатку жінка ображала поліцейських, однак згодом її поведінка стала агресивною.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Медики, які прибули на місце, не побачили необхідності госпіталізувати жінку, тому поліцейські вирішили доставити її до приміщення для затриманих, де вона мала протверезіти. Під час спроби посадити українку в службовий автомобіль та надягнути на неї наручники вона вкусила одного з правоохоронців. Постраждалого поліцейського доправили до інфекційної лікарні, де йому надали необхідну допомогу.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після того як жінка протверезіла, їй висунули звинувачення в образі представників влади під час виконання ними службових обов’язків та порушенні тілесної недоторканності поліцейського. За такі дії у Польщі передбачене покарання до трьох років позбавлення волі. Водночас поліція звернулася з клопотанням про видворення українки з Польщі. Жінку передали прикордонникам у Білостоці. Окрім депортації, жінці заборонили в’їзд до Польщі на п’ять років.

Нагадаємо, у польських Ржечицях 30-річний громадянин України, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, пошкодив 10 автомобілів біля озера Дзержно-Дуже. Інцидент стався 15 серпня. Чоловікові може загрожувати до восьми років позбавлення волі.